Connexió a EITB

Aquest dimecres 15 de febrer les càmeres de la televisió pública basca, EITB , van capturar un fet insòlit mentre una reportera feia una connexió en directe informant sobre la pujada de l'IPC.

La connexió en directe es va realitzar des d'un supermercat , a la zona de caixes on els clients fan les compres. Mentre la reportera estava informant, un home va aparèixer per darrere captant latenció de les càmeres. Intento sortir del supermercat creuant les caixes i el detector de seguretat va començar a sonar. El jove, sense immutar-se, va abandonar el centre passant just davant de la càmera i mentre era perseguit per una caixera.

A continuació, podeu veure el moment del robatori: