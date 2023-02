Llúdriga sortint del mar / Twitter @bcn_ajuntament

Una càmera instal·lada en una platja del Cap de Creus ha enregistrat per primera vegada una llúdriga sortint del mar Mediterrani. Es tracta d'un important progrés del Projecte de caracterització de les llúdrigues amb costums litorals a l’Alt Empordà, que està efectuant el Departament d’Acció Climàtica i la Fundació Barcelona Zoo.

Des del 2016 hi ha constància de què, com a mínim, hi ha una desena d'espècies que viuen en zones literals de l'Empordà. De fet, aquest exemplar es tracta d'un mascle adult i que forma part dels primers familiars de llúdrigues que viuen dins el mar.

Fins aleshores no s'havia pogut gravar cap imatge d'elles entrant o sortint del mar. Aquestes imatges donen esme al grup d'investigació per ampliar els mètodes de seguiments de l'espècie durant aquest 2023. Els següents passos seran recol·lectar els rastres i instal·lar càmeres de parament fotogràfic en punts estratègics per tal d'esbrinar més informació sobre la seva dieta i els seus costums, entre d'altres.

A Catalunya, les llúdrigues s'han recuperat de forma òptima en els últims anys a les conques fluvials d'on havia desaparegut durant la segona meitat del segle XX a causa de la contaminació fluvial i la persecució directa.

L'any 2002 es va aprovar el pla de conservació de la llúdriga a Catalunya per tal de protegir-les i fomentar la seva població en els ecosistemes fluvials i aquàtics.