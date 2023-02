Els robatoris al centre s'han convertit en el dia a dia de la ciutat, que s'ha convertit en un paradís per als carteristes de tot el món. Una de les tècniques més populars - i antigues- per fer aquests robatoris és la coneguda com ' Ronaldinho ', on el lladre intenta posar la cama entre les cames de la víctima simulant que està jugant a futbol i, amb la distracció, s'acaba portant la cartera.

El compte de TikTok BarcelonaLives ha recollit el moment en què un lladre intenta robar un turista al barri del Raval, a Ciutat Vella, unes imatges que heu de veure per evitar ser víctimes d'aquest tipus de furts.