Moment d'interrompre el casament / TikTok

Un casament és un dels moments més bonics i especials a la vida d'una persona. És per això que tot es planeja fins al més mínim detall perquè sigui pràcticament perfecte. Tot i això, nombroses han estat les pel·lícules en què algú salta per cridar "jo m'oposo!", provocant així que a més d'un li creixi el cuquet de convertir aquest somni en realitat.

A TikTok hi ha hagut un jove que s'ha atrevit a fer-ho. “Jo m'oposo!”, és la frase que el noi crida des de la porta de l'església davant de la sorpresa tots els assistents. Per sort per a ell, ningú va sortir a recriminar-li res i es va quedar en una broma de mal gust.

Aquí pots veure el moment: