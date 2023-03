La dona borratxa mentre llança insults racistes - TWITTER

Les imatges de dues espanyoles borratxes provocant un accident a Alacant i llançant insults racistes contra l'altre conductor s'han viralitzat a les xarxes socials, causant xafogor i indignació a parts iguals.

Sembla que les dues dones anaven conduint en direcció contrària i van xocar de front contra l'altre vehicle. En veure que la víctima era d'origen llatinoamericà, la van començar a agredir físicament i verbalment.

Al vídeo les dones reconeixen que anaven conduint en sentit contrari. Però no se'n disculpen ni lamenten l'error, simplement perquè l'altre conductor era d'un altre país. "Jo he comès un error, ja està, no passa res, però tu ets un indígena, un machupichu"

"A mi em jutjaran per un delicte vial, però tu ets machupichu. Aquí a Espanya ets una puta escombraries, una merda", diu una de les dones, totalment borratxa.

