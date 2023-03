Desarticulada una organització criminal que formava part del principal capítol espanyol de la banda motard "Comanchero MC". | @EP

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional han detingut cinc persones a la província de Guadalajara per la seva presumpta participació en delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes . Els detinguts, que estaven altament cohesionats, formaven part d'un capítol de la banda motora transnacional coneguda com a Comanchero MC , autocatalogada com a 'fora de la llei' o '1%'.

La investigació, desenvolupada des del primer trimestre de l'any 2022, es va iniciar gràcies a la informació demanada a través dels mecanismes de cooperació i col·laboració internacional mantinguts entre diferents agències policials, segons ha informat el Ministeri de l'Interior en nota de premsa.

Segons els investigadors, ha quedat acreditat com, almenys, entre l'octubre del 2019 i el març del 2021, els detinguts haurien participat en l' enviament continuat de drogues de tipus cannàbic a diferents països d'Europa, com França i Alemanya. El modus operandi consistia a ocultar grans quantitats de substàncies estupefaents en les estructures dels remolcs de camions , podent certificar una confiscació d'uns 150 quilograms de marihuana a la frontera francesa, en la qual dos dels membres van ser detinguts i es troben a la presó del país gal.

METAMFETAMINA OCULTA EN MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

L'altra branca d'aquesta 'empresa criminal' era l' enviament de metamfetamina oculta en làmines porcellàniques i altres materials de construcció que tenien com a destinació Austràlia , on es troba el capítol originari d'aquesta banda motard, havent-se intervingut un enviament de tres quilograms de metamfetamina a la duana, provinent d'Espanya.

Als registres s'han intervingut o armes de foc , multitud d'armes blanques i prohibides, substàncies estupefaents , simbologia neonazi , material informàtic, diners en efectiu, joies, rellotges de luxe i nombrós material vinculat amb aquest grup motard.

L'operació, que ha estat coordinada pel Jutjat d'Instrucció número Tres de Guadalajara, s'ha desenvolupat conjuntament per la Prefectura d'Informació (UCE3), el Grup d'Informació de la Comandància de la Guàrdia Civil de Guadalajara, la UDYCO Central de la Comissaria General de Policia Judicial i la Comissaria General d'Informació de la Policia.

L'ampli dispositiu policial, que ha culminat amb la detenció de cinc persones i el registre de cinc domicilis, ha comptat, a més de les unitats esmentades, amb el desplegament d'equips tècnics com ara Guias Caninos o el Grup Operatiu d'Intervencions Tècniques. A més, atesa la gravetat dels delictes investigats, ha calgut la intervenció del Grup Especial d'Operacions de la Policia Nacional (GEO) i de la Unitat Especial d'Intervenció (UEI) de la Guàrdia Civil.