Aquest divendres se n'ha anat Laura Valenzuela , una de les presentadores més recordades de la televisió espanyola, i eternament recordada pel duo que va fer amb Joaquín Prat als programes Contamos Contigo i Galas del Dissabte . Tot i això, també serà recordada eternament per la seva proximitat al Festival d'Eurovisió, sent la presentadora encarregada de retransmetre el festival a tot Europa quan es va celebrar a Madrid el 1969, després de la victòria de Masiel.

Després de l'èxit amb Galas del Dissabte, RTVE va buscar un format que igualés els seus alts nivells d'audiència, i van decidir llançar el programa Canción 71 , que va ser presentat per Laura Valenzuela juntament amb Tony Leblanc.

No obstant això, l'aventura de Valenzuela en aquest programa no va durar gaire . El mateix any que va començar a presentar el programa, el 1971, es va casar amb José Luis Dibildos i als pocs mesos va tenir la seva filla Lara Dibildos, cosa que la va portar a allunyar-se dels focus per centrar-se en la seva nova faceta com a mare.

Aquest divendres, al comiat final de la presentadora, a CatalunyaPress hem volgut recordar les paraules que va llançar el 1971 quan va dir adéu a la seva audiència per primera vegada. "Jo havia pensat dir moltes coses però crec que n'hi ha prou de dir, de tot cor, que gràcies per l'afecte i simpatia que m'han demostrat, que els trobaré molt a faltar però sóc molt feliç", va dir a l'acomiadar-se de Canción 71 .

A continuació, podeu veure les imatges: