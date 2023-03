Ash i Pikachu

Aquest divendres 24 de març passarà a la història de l'anime per ser el dia en què es va emetre el darrer capítol de Pokémon amb Ash i Pikachu , els dos emblemàtics personatges que han acompanyat diverses generacions durant els 26 anys en què s'ha emès la sèrie d´animació.

El novembre passat vam veure Ash Ketchum, per fi, convertint-se en el millor enternador Pokémon del món. Ho va aconseguir, com sempre, amb el seu inseparable company Pikachu. I avui ha tocat acomiadar-se per sempre dels dos protagonistes després de 1.200 episodis que han capgirat el planeta.

La sèrie es tanca amb l'entrenador de Pueblo Paleta i el seu amic fidel emprenent un nou camí, que aquesta vegada no serà compartit amb els espectadors.

L'últim episodi es titulava 'L'arc de Sant Martí i el mestre Pokemon', arrenca amb la separació d'Ash dels seus dos eterns amics, Misty i Brock, i amb el retorn de la seva mare. Ash també va al ranxo del professor Oak, on haurà de fer la seva última missió: trobar Charmander.

També hem pogut veure el Team Rocker intentant per última vegada salvar Pikachu, que finalment és salvat per Pidgeot.

Quan ja s'han reunit una altra vegada, decideixen emprendre un nou rumb i s'acomiaden de la seva audiència que els ha acompanyat durant 26 anys. Però no sense abans respondre una pregunta: "Què és ser un mestre Pokémon?": "Fer-se amic de tots els Pokémon del món", conclou Ash.