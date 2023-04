Captura del moment / Twitter

La meteorologia pot generar fenòmens impressionants, i un dels que capten sempre la nostra atenció són els raigs. Això és el que ha passat precisament als Estats Units, quan un sistema complex de tempestes es va moure des del centre del país cap a les zones costaneres, incloent-hi l'estat de Nova York. Durant el cap de setmana, les tempestes elèctriques van deixar imatges difícils d'oblidar.

Durant la tarda de dissabte, es va registrar una imatge impactant: un llamp va caure al World Trade Center, il·luminant tota la ciutat. El més sorprenent és que el llamp va caure a l'One World Trade Center, l'edifici més alt dels EUA des del 2013, que va ser construït després de l'atemptat gihadista del 2001 a Nova York, que va destruir les Torres Bessones i altres edificis de la zona.

Tot i la seva alçada (541 metres), l' One World Trade Center està dissenyat per suportar l'impacte de raigs ionitzats. L'edifici està preparat per atreure i redirigir la descàrrega elèctrica cap a la terra, evitant danys a les persones i altres construccions properes. Tot i això, a causa de la gravetat de les tempestes que afecten la zona, les autoritats recomanen extremar la precaució per evitar ser aconseguits pels raigs.