Bus / Twitter @emilipuig_

Una conductora de bus ha volgut deixar les coses clares a un passatger que tenia al darrere i que es dedicava a deixar anar comentaris masclistes. Després d'advertir-ho diverses vegades, la conductora s'hi ha enfrontat i li ha dit: "T'he demanat que et sents i et callis i segueixes amb les mateixes".

L'home intenta justificar-se, però la dona no dóna peu a poder fer-ho. "No em cal trucar a la policia ni perdre aquí 20 minuts. Et baixes d'una puta vegada. La propera vegada beus menys i calles més ", sentencia.

Ha estat el periodista Emili Puig qui ha penjat el moment a les xarxes socials, i no ha trigat a fer-se viral: