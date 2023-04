Una dona va ser rescatada del seu automòbil després que aquest se submergís en un pantà. Els agents de policia es van veure obligats a entrar a l'aigua per treure la dona del vehicle, que s'enfonsava lentament entre Pershore i Drakes Broughton, a prop de Worcester, Anglaterra.

Els serveis d?emergència van arribar per trobar l?automòbil de la dona submergit sota l?aigua. Van crear una "cadena humana" per permetre que un oficial accedís al vehicle.

A causa del volum d'aigua, el sistema elèctric de l'automòbil es va desactivar, cosa que va obligar els oficials a trencar la finestra del conductor per accedir a la dona. Afortunadament, van aconseguir trencar la finestra amb èxit i treure la dona del vehicle abans que s'enfonsés completament a l'aigua.



Els moments angoixants van ser capturats per la càmera corporal d'un oficial, on se sent la conductora demanant disculpes. Un altre oficial li assegura que recuperaran les seves pertinences més tard i li demana que es concentri a cuidar les cames, just abans que la treguin per la finestra trencada de l'automòbil.

Un portaveu de la policia de West Mercia va informar que els oficials de Worcester van rescatar una dona d?un gual inundat al començament de la setmana després que el seu automòbil quedés atrapat a l?aigua.

A causa de l'imminent perill de la dona, els oficials van actuar ràpidament per rescatar-la, mentre un es ficava a l'aigua per mantenir-la tranquil·la i els altres treballaven per trencar la finestra del conductor. La dona va ser rescatada dins dels 20 minuts següents a la trucada d?emergència a la policia.