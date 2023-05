Un helicòpter de la televisió nord-americana va capturar els moments tensos en què un home fugia d?un eixam d'abelles i acabava col·lapsant contra el terra en un veïnat de Los Angeles.

Segons informa FOX, tot va començar quan els equips d'emergència a Califòrnia van respondre a una trucada informant que un eixam d'abelles havia atacat una persona a Encino, poc abans de les 4 pm de dilluns -hora local-.

Un agent voluntari del Departament de Policia de Los Angeles va arribar al lloc per ajudar i les abelles van començar a atacar-lo. L'atac va ser intens i l'home va intentar bufetejar les abelles, però no va poder apartar-les i es va esfondrar a terra. Un company que l?acompanyava va mantenir la porta del cotxe tancada, ja que l?agent encara estava envoltat d?un munt d?abelles.

L'home va poder finalment abandonar el lloc i va ser portat a l'hospital.

Les autoritats no van dir d'on va venir l'eixam d'abelles ni com va sorgir el problema de les abelles al barri d'Encino.

Què ha de fer si mai es troba en aquesta situació?

Els experts en abelles asseguren que si algun dia et veus sorprès per l'atac d'un eixam, el més important és no copejar-les ni fer gestos bruscos. Les abelles ho prendran com a senyal d'agressió.

Així que el millor que pots fer és córrer. És probable que hagis de córrer gairebé mig quilòmetre per poder escapar-te.