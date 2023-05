Captura del moment / Twitter @fans_de_neu

El mal temps s'ha instal·lat a Catalunya i de vegades, la imprudència de les persones sorprèn, si més no. És el que ha passat a Sant Hilari Sacalm, on han caigut 31 litres per metre quadrat menys d'una hora. Un vehicle ha intentat passar per un carrer inundat amb el cotxe, però s'ha quedat atrapat.

Tal ha estat la tempesta que ha hagut de venir un llevaneu per retirar tota la neu que envoltava el vehicle i que així poguessin retirar-lo.

No us perdeu el moment en què s'ha quedat atrapat:

I aquí el moment en què han tret la neu: