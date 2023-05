Un frame del vídeo dels Mossos. Foto: Mossos

Per desgràcia, els robatoris al transport públic (sigui de la ciutat que sigui) estan a l'ordre del dia. Les xarxes socials s'encarreguen, actualment més que mai, de capturar alguns d'aquells moments si algú amb un telèfon intel·ligent captura in fraganti els lladres .

Aquest dijous 25 de maig, però, han estat els Mossos d'Esquadra els que, des del seu perfil de Twitter, han penjat un vídeo anunciant la detenció d'una carterista que actuava a Sants (Barcelona) .

Des de la policia de Catalunya han explicat que pengen aquestes imatges perquè “et fixis bé com ho comet per evitar que a tu també et passi”.

Els Mossos aconsellen que per "evitar ser víctima d'un furt, tingues sempre a la vista la teva bossa de mà o motxilla" i que "en llocs molt concorreguts, porta-la davant teu, ben tancada i enganxada al cos".

La publicació porta prop de 70.000 visualitzacions.