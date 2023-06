Una dona ha protagonitzat un dels atracaments més surrealistes que s'han vist a Barcelona . En un vídeo publicat per diversos mitjans, es pot veure l'atracadora entrar en una botiga d'alimentació del centre de Barcelona per intentar emportar-se els diners de la caixa. Porta un passamuntanyes i un ganivet amb què amenaça de matar el propietari de l'establiment.

“Tanca la porta, la persiana… jo no et conec a tu, tanca la persiana o si no avui estàs mort”, diu la dona al propietari del local durant l'atracament. No obstant això, aquest no vol lliurar els diners i es resisteix.

Durant el transcurs de l'atracament, la dona cada cop es posa més nerviosa : “No, no, no… Eh, que et clave el ganivet! Tanca la persiana millor, perquè em donaràs malament i et dic una cosa, que et clave el ganivet i et mato. Tu em faràs mal, però jo et mataré, o sigui que deixa tu això”, afirma la dona a les imatges, mentre el propietari del local se segueix defensant.

Finalment, en un gir dels esdeveniments surrealista, la dona decideix interrompre l'atracament: “Mira me'n vaig perquè m'està fent un atac d'ansietat” .

A continuació, podeu veure les imatges: