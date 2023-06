Tiktok / @marioezno

"Em sento en la merda com a artista, com a persona i com a ésser d'aquesta societat", deia l'actor de marionetes @marioezno en un vídeo que ha publicat a les seves xarxes socials per deixar mostra del seu enuig. Tot ha vingut arran d'una escena que ha viscut amb uns nens, els quals li van "rebentar" la funció en molestar els seus titelles.

"Avui estava actuant al carrer i els nens han començat a pegar-li al titella, a insultar-lo, a fer de tot . Fins a un […] s'ha tret un moc i l'ha enganxat al titella", explica.

El titellaire ha deixat clar que els culpables d'aquesta situació no són més que els pares, ja que l'educació hauria de córrer a càrrec seu: “Els pares, quina merda teniu al cap? Què penseu, que teniu testos que caminen? Que teniu fills, oncle, i és una responsabilitat vostra”. "M'han rebentat la funció i ni un pare […] ha vingut, ha agafat el fill del braç i li ha dit, 'escolta això no es fa'", lamentava.