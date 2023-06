Un vídeo impactant va capturar el moment en què un pescador va ser mossegat per un tauró que el va arrossegar per la borda a les tèrboles aigües dels Everglades de Florida (Estats Units) divendres, segons després de fer cas omís de l'advertència del seu amic.

L'experiència esfereïdora es va desenvolupar després que l'home va anar a rentar-se les mans a l'aigua mentre el seu amic li advertia dels perills. “Jo no hi posaria les teves mans”, diu una persona fora de cambra. “Ah, dos segons no faran res”, respon l'home mentre s'inclina sobre el costat del pot i submergeix la mà esquerra i després la mà dreta a l'aigua.

Gairebé instantàniament, un tauró mossega la mà dreta del pescador i l'arrossega de cap a l'aigua mentre crida , segons el vídeo.

El tauró deixa anar la presa i l'home intenta agafar el pot amb la mà lesionada, deixant una empremta ensangonada, segons mostra el vídeo.

El Servei de Parcs Nacionals va dir que l'home va ser traslladat amb avió al Centre Mèdic Jackson South per personal de Bombers de Miami-Dade, segons Local 10 News. L'abast de les ferides no és clar.

Russo va compartir el vídeo com un advertiment per als altres. “Avui va ser un dels dies més aterridors a l'aigua que he tingut”, va dir. “…Després de deixar anar un peix, Nick es va rentar les mans a l'aigua i immediatament va ser mossegat per un gran tauró [llimona]”. Russo va dir que no hi havia esquer ni sang a l'aigua, però el tauró va continuar atacant.

"Els taurons no són una broma als Everglades i els advertiments sobre mantenir les mans fora de l'aigua no són una exageració", va escriure. "Agafi això com una lliçó i mantingui les mans fora de l'aigua perquè això podria haver-se evitat", va afegir.