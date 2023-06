Què se sent en veure el cel obert per primer cop? Un commovedor vídeo compartit per NY Post va captar la primera vegada com la ximpanzé Vanilla, una supervivent de 29 anys de l'infame Laboratori de Medicina Experimental i Cirurgia en Primats (LEMSIP) de Nova York, va veure el cel obert després d'arribar al santuari Save the Chimps a Fort Pierce.

Vanilla mai havia estat fora de la seva gàbia de metre i mig quadrats o un recinte de la mida d'un garatge fins que es va mudar, i pel que sembla, està embruixada amb la seva nova estada. Vanilla va viure al laboratori, que va tancar el 1997, fins als 2 anys.

Després va ser enviada a Califòrnia, on va ser confinada en un recinte més gran, un refugi que va tancar el 2019 i estava amenaçat per incendis forestals.

L'any passat, el santuari de ximpanzés va fer els tràmits perquè FedEx la portés a ella i al seu grup a la ubicació més àmplia a Sunshine State.

Al commovedor vídeo, que va ser compartit divendres al simposi de la Societat Nord-americana de Primatòlegs a Reno pel primatòleg de Save the Chimps, Andrew Halloran, el mascle alfa Dwight la va rebre amb una gran abraçada quan va sortir del seu recinte, va mirar cap a el cel i després va explorar la seva nova illa.

“A Califòrnia, Vanilla vivia amb un grapat de ximpanzés dins d'una gàbia amb una tanca de tela metàl·lica sense pastura i amb molt poc enriquiment”, va dir Halloran a The Post.

El seu nou refugi a l'illa és la llar de 226 ximpanzés descartats dels laboratoris, la indústria de l'entreteniment, el comerç de mascotes exòtiques i els zoològics de carretera, segons l'organització, i molts han suportat prèviament confinament solitari i mai abans no van interactuar amb altres ximpanzés.

"Vanilla s'està adaptant molt bé", va continuar. "Quan no està explorant l'illa amb els seus amics, generalment se la pot trobar asseguda a dalt d'una plataforma per escalar de tres pisos observant el seu nou món", afegeix.

Trobaran avalua les personalitats de cada nou ximpanzé que arriba al santuari per determinar quina de les seves 12 comunitats d'illes de ximpanzés és la millor combinació.

I Vanilla aparentment ha trobat la correcta. “Es porta bé amb els altres 18 ximpanzés de la seva illa”, va dir Halloran, “i té una relació particularment juganera amb el mascle alfa Dwight, a qui roba menjar”, afegeix.