Des de 1972, cada 4 de juliol, dia de la independència dels Estats Units, Nova York acull un concurs ... poc convencional. Es tracta del Nathan's Hot Dog Eating Contest , un certamen en què diversos participants tracten de menjar-se el major nombre de gossets calents possibles en un temps determinat.

Aquest període ha anat variant amb els anys (hi ha hagut anys en què era en 5 minuts, altres en 10, com actualment, i altres en 12), però la mecànica és ben senzilla: els concursants tenen davant seu un bol amb aquest aliment, molt popular al país, i s'han d'empassar el major nombre possible sense desmuntar-los, és a dir, amb el pa i la salsitxa.

El concurs l'han guanyat persones de 3 nacionalitats: alemanys (1), japonesos i, com no podia ser altrament, nord-americans.

De fet, des de l'any 2007, el nom del Nathan's Hot Dog Eating Contest va lligat a un nom: Joey Chestnut, que ha guanyat totes les edicions de forma consecutiva... excepte la del 2015, quan va ser derrotat pel seu compatriota Matt Stonie.

L'any 2011 es va separar el concurs per gèneres, establint el d'homes i dones. El rècord masculí està en possessió de Chestnut, que va aconseguir menjar 76 hot dogs en 10 minuts el 2021, mentre que el femení és de la també nord-americana Miki Sudo, en aquest cas datat el 2020, amb un total de 48 i mig.

Us adjuntem el vídeo de l'edició de 2022.