Sense cap tipus de subjecció, en pantalons curts i pujant esglaó a esglaó al capvespre les restes de la Torre de Sant Sadurniño . Així se les va enginyar aquesta parella per aconseguir una vista privilegiada de la ria d'Arousa i Cambados , però la seva peripècia suposa un risc no només per a ells, sinó per a un patrimoni tan emblemàtic per a la cultura gallega com la de la torrassa que s'alça a l'illot cambadés i que està catalogat com a Bé d'Interès Cultural .

Els fets van passar aquesta setmana i ha despertat l'enuig dels grups en defensa del patrimoni, que exigeixen mà dura amb les persones que no respecten els monuments i mostren la seva preocupació perquè es viralitzin aquest tipus d'accions, especialment després de veure com a Santiago de Compostel·la s'estan donant cada cop més successos singulars d'aquesta mena.

