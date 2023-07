Un lleó en perill d'extinció va ser sotmès a una neteja profunda ia fons de les seves orelles després de patir un mal d'orella crònica . Especialistes de tot el Regne Unit van anar al zoo de Londres com a part d'un pla de salut a llarg termini, i l'equip es va posar fil a l'agulla per netejar-li les orelles.

Bhanu, un lleó asiàtic de 13 anys i 174 kg de pes, havia desenvolupat una infecció d'orella tan desagradable que les gotes per a les orelles no podien resoldre. Un escàner va revelar que el problema era perquè Bhanu tenia un conducte auditiu inusualment estret.

Es va posar en marxa llavors un pla mèdic i es va receptar al lleó medicació antiinflamatòria i antimicòtica, així com una revisió mèdica anual i una neteja d'orelles. Experts de l'equip veterinari de ZSL, Royal Veterinary College i els especialistes en equips veterinaris STORZ es van unir per dur a terme el procediment.

Stefan Saverimuttu, veterinari del zoo de Londres, va declarar: "La comoditat i el benestar de Bhanu són les nostres principals prioritats, i s'hi basen totes les decisions que prenem."

"Omplim el seu acollidor cau interior amb palla tova per preparar la intervenció i, gràcies a la formació especialitzada dels cuidadors i infermers veterinaris del zoo de Londres, Bhanu va optar per presentar tranquil·lament la pota perquè poguéssim administrar-li l'anestèsia general." L'equip va obtenir una visió cristal·lina de l'interior de l'orella de Bhanu després d'introduir al conducte auditiu una càmera de la mida d'un netejapipes, subministrada per STORZ.

Això els va permetre netejar a fons l'oïda i administrar la medicació a les zones adequades. "Aquesta revisió anual ens ajuda a proporcionar les millors cures per a les orelles de Bhanu, però també significa que podem controlar la seva salut general alhora, comprovant que els seus ulls, dents i cor estan en perfectes condicions.", afegeix Stefan.

Bhanu és un membre important del programa europeu de cria de lleons asiàtics en perill d'extinció, dissenyat per protegir una població sana i genèticament diversa als zoològics de conservació de tot Europa.

Poc després de despertar de l'anestèsia, Bhanu va reclamar la seva corona de rei del zoo, rondant pel seu recinte de la Terra dels Lleons, acompanyat per la lleona Arya.