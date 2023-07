Un moment del vídeo

Una festa relaxada i entre amics va veure com s'abalançava una tempesta que va obligar el grup a refugiar-se en un pèrgola fins que una ràfega de vent ho va arruïnar tot.

Va passar a Sunnyside (Washington, Estats Units), on un gran grup de persones va haver de sortir a la carrera per protegir-se de la forta pluja. Per desgràcia per a ells, una ràfega de vent va enderrocar la part superior del pèrgola, i el grup es va veure obligat a fugir per protegir-se de la tempesta.

Aquests fenòmens meteorològics extrems són cada cop més freqüents, però encara que sigui habitual, cada vegada que el temps fa un gir, la rapidesa del canvi pot resultar xocant. "La tempesta es va intensificar tan ràpidament que feia una mica de por", asseguren els que van filmar els fets, veïns de les víctimes.

El vídeo està guanyant ràpidament visualitzacions a les xarxes socials i fins ara ha tingut més d'un milió de visites a TikTok.