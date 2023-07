Les connexions en directe són part de la feina dels reporters i sempre hi ha el risc que hi hagi algun imprevist o algun inconvenient que s'acabi convertint en una anècdota. Això és el que li ha passat a una reportera de 7 TV, que era a Cadis donant una notícia en directe quan una veïna se li va aturar al costat per observar la feina de prop.

Gairebé amb un somriure a la cara, la periodista va finalitzar l' stand up i la dona va lloar la seva feina amb un sincer: "Olé el teu cony", i la reportera va respondre amb un "gràcies".

No et perdis el moment viral: