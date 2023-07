Aquest és el moment impactant en què un Suzuki Alt blanc és arrossegat per les aigües. L'increïble succés va tenir lloc l' 11 de juliol a Himachal (Índia) , on els residents atrapats pels estralls van haver de valdre's per si mateixos sense menjar durant tres dies.

Les inundacions també van acabar amb el senyal telefònic a la zona, i els habitants van trigar gairebé quatre dies a netejar els danys causats.

Les imatges captades per Ankur Sinha, un jove de 28 anys, va tenir una gran repercussió a les xarxes socials, on la gent no podia creure el que estava veient. Un dels comentaris més destacats del vídeo va ser: "Espero que ningú no hagi resultat ferit i reso per la ràpida recuperació d'Himachal". Un segon va afegir: "La natura és tan bella com perillosa".