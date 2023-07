El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez / @EP

El grup musical català Buhos va oferir aquest dilluns un concert a Salt, un municipi de Girona, en què els fans de la banda van cridar "Sánchez, mamón, truca a Puigdemont", en relació a la situació política donada després dels resultats dels comicis generals.

La mateixa banda va penjar una història al seu Instagram en què es podia escoltar (i llegir) el clam de la gent.

Cal recordar que Junts és el partit que té la clau per desencallar la situació política, i per això Pedro Sánchez necessitaria el partit independentista per ser investit com a president d'Espanya de nou.

Aquí pots veure el moment capturat pel grup musical: