Foto: Wallpapel Flare

Les impressionants imatges retraten el poderós flux de l'aigua dirigit cap a l'orifici de drenatge més gran mai construït, conegut com el portal al centre de la Terra.

Aquest sorprenent fenomen es diu Morning Glory Spillway i ha estat creat artificialment per desguassar el llac Berryessa a la presa de Monticello, Califòrnia , amb el propòsit de prevenir inundacions. La seva construcció va tenir lloc a la dècada de 1950 i el seu impressionant diàmetre arriba als 22 metres.

La presa exerceix un paper crucial en un sofisticat sistema de reg, proporcionant aigua per a l'agricultura a la Vall de Sacramento.

El 1997, es va viure una tragèdia al pou de drenatge quan una dona, Emily Schwalek, va perdre la vida en quedar atrapada en el implacable corrent que la va arrossegar. Emily estava remant al llac en aquell fatídic dia i va lluitar desesperadament per evitar ser absorbida pel forat. Segons els informes, es va aferrar a la vora durant uns angoixants 20 minuts abans de finalment caure.

El llac Berryessa té una impressionant capacitat per albergar al voltant de 52 mil milions de galons d'aigua abans que l'excés flueixi cap al sobreeixidor, cosa que mostra la magnitud i la força d'aquest fenomen natural. La pèrdua tràgica d'Emily és un recordatori de la importància d'estar conscients dels riscos associats amb aquestes poderoses forces de la natura.

El 2018, després d'11 anys, el llac va assolir la seva capacitat màxima, i un any després, a causa d'una temporada de pluges intenses, va atreure l'atenció de milers de curiosos. Tot i això, actualment, el forat ja no representa un perill per a la seguretat, ja que l'embassament està acordonat i es prohibeix nedar o navegar-hi.

Les imatges de drones de l'impressionant forat s'han tornat virals des que es van compartir a les xarxes socials el 2018, i han acumulat més d'un milió de visites. Alguns espectadors en línia es van espantar davant d'aquest espectacle impressionant. És evident que la magnitud i l'impacte visual del fenomen han captivat la imaginació de les persones i han generat un gran interès a tot el món.