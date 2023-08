Foc al motor de l'avió - TWITTER

Passatgers del vol 307 de Southwest Airlines van poder gravar el moment exacte on el motor de l'avió que es dirigia a Cancún , a Mèxic , va esclatar en flames.

A causa de l'incendi, es va cancel·lar el trajecte i el vol va tornar a l'aeroport de Houston , a Texas (EUA).

L'incendi es va produir just després d'enlairar-se, quan encara no havien sortit ni de Houston. Els pilots van fer una maniobra d'emergència i van aconseguir aterrar la nau sense que hi hagi ferits.

Després de l'incident, els passatgers van ser traslladats a un altre avió i van continuar el viatge cap a Cancún:

A continuació podeu veure el moment on es produeix el foc: