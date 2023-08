Manada de babuïns atacant el lleopard

Un vídeo a Youtube sobre un intrèpid lleopard que va intentar atacar un grup de babuïns s'ha fet viral a la xarxa.

A les imatges es pot veure el felí apropant-se al grup de babuïns i atacant-ne un. En aquell moment va començar una batalla sense caserna entre les dues espècies, i el ramat de babuïns es va llançar en massa cap al lleopard, propinant-li tota mena de cops.

L'espècie a priori més feble va guanyar la trobada, i el lleopard va aprendre la lliçó: no et fiquis amb un ramat de babuïns o et portaràs una bona pallissa.

A continuació, podeu veure el vídeo: