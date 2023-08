Amb tan sols 6 anys, una nena kazakh anomenada Zara Kotenyova mostra a les multituds les seves increïbles habilitats. En un vídeo, que s'ha convertit en viral, se la pot veure realitzant les rutines de gimnasta aèria davant de multituds al circ i practicant alguns dels seus moviments amb la seva mare , Regina, de 32 anys.

Zara ja ha treballat dues temporades per al circ Ringo Star a diverses ciutats del seu país. En créixer, Zara va estar envoltada d'artistes, ja que el seu pare és un exacròbata del Cirque du Soleil.

La mare de la petita, acròbata des de fa 15 anys, també és artista i actua com a gimnasta aèria igual que Zara. El seu germà més gran de vuit anys també forma part del món del circ com a acròbata i la seva germana petita, de tres, està desitjant començar a actuar com la seva família.

Durant la seva infància, els pares de l'artista no es van adonar que Zara tenia talent per a l'esport, però ha estat el darrer any quan el seu talent com a acròbata ha brillat amb llum pròpia.

La nena ja fa un any que actua al circ i la seva família n'està molt orgullosa i de tot el que ha aconseguit fins ara. "Els seus germans gaudeixen molt veient-la actuar. Estan molt orgullosos i volen molt la seva germana. Quan la Regina i jo la veiem, ens preocupem una mica. Provoca una onada d'emocions" expressa el seu pare.