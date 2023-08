Carlos Alcaraz / @EP

El tennista Carlos Alcaraz està immers en la consecució de l' US Open . El murcià va passar a la segona ronda després de la retirada de Dominik Koepfer, i tot i que no és la forma més entretinguda de seguir a la competició, això no va evitar que Alcaraz celebrés la seva passada.

De fet, a l'entrevista a peu de pista després de finalitzar el partit, es va oblidar del tennis i es va atrevir fins i tot amb el cant. El murcià va cantar part de la cançó 'Vagabundo', del seu amic Sebastián Yatra, que estava convidat a la llotja per veure en directe la primera ronda.

Els dos protagonistes es van conèixer dimecres passat al fer una exhibició de tennis per recaptar fons per Ucraïna i, seguidament, van sopar junts a Nova York.

El que és clar és que les millors capacitats d'Alcaraz estan enfocades al tennis, per la qual cosa seria millor que no se centri gaire en la música.