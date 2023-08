Theo Challoner, de 20 anys, i el seu amic Finn Clark, de 18, volien provar la rapidesa amb què podien anar amb bicicleta amb un paramotor, que sol utilitzar-se per propulsar parapents.

Els joves van posar a prova la idea. "Al principi pensàvem que aniríem a uns 35-40 milles per hora, així que quan vam comprovar el velocímetre ens vam sorprendre". Asseguren que l'experiència va ser "molt divertida" i alhora complicada, ja que, com afirmen les bicicletes de muntanya, no solen anar a 57 quilòmetres per hora per una carretera. "Amb la potència que venia del ventilador, era rar conduir, però en general, una experiència molt divertida", van afegir.

Després de publicar el vídeo a TikTok , van rebre tota mena de comentaris, amb gent assegurant "Imagina't que et posi un radar de trànsit en això!"o "Només vull saber de debò si això és legal per al meu trajecte a la feina".