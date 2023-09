Té sort que no li hagi passat res. Això és el que es pot dir d'un home que va evitar, in extremis , ser atropellat pel seu propi camió.

Va ser filmat per un altre home mentre evitava, de forma frenètica, ser arrossegat sota les rodes del seu camió després que el vehicle comencés a rodar cap enrere en direcció a la carretera.

L'home va aconseguir aturar-lo i aparcar-lo de nou després que la porta del costat del conductor quedés encallada a la tanca, de manera miraculosa sense resultar ferit.

Ràpidament s'ha convertit en un fenomen viral i molts internautes es fan preguntes com “No m'estic burlant perquè les coses passen, però he de preguntar, què estaves fent o intentant?”, “Quina sort tens de no haver perdut la cama ! Gràcies tanca!".