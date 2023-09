Maria Teresa Campos el 2022 / @EP

María Teresa Campos ha mort aquest dimarts als 82 anys després d?una vida dedicada al món de la televisió. Més enllà del seu llegat com a presentadora i col·laboradora, a la retina de milions d'espanyols quedaran sempre moments inoblidables i que formen part d'imaginari televisiu del país.

Un d'ells va ser el moment en què la presentadora va insultar en directe Pablo Vasile, el que va ser conseller delegat de Mediaset a Espanya, i li va dir "gilipolles".

"Mira, et diré una cosa: Calla't ja! Vés-te'n ja i calla't ja! Vés-te'n a la teva terra que no t'estimen ni allà! Vés-te'n i calla't! Gillipolles! Que has perdut set punts, set punts que has perdut. I encara no estem més que començant. Nosaltres estem molt modestament, aixecant cap a poc a poc. Però tu, has perdut set punts", declarava entre l'humor i l'enuig.

La Campos va dir aquestes paraules després que Vasile fes un al·legat a favor d'Ana Rosa Quintana durant la presentació del seu programa als matins de Telecinco. Maria Teresa acabava de marxar a Antena 3 per fer el programa Peta Zetas, de manera que les aigües estaven del tot turbulentes.

Després de la seva mort, Vasile ha recordat aquesta anècdota: " Em va trucar gilipolles en directe . Ho entenc. Sempre vaig pensar que des del seu punt de vista tenia raó. Després, amb el temps, tot es va calmar i ella va tornar a la cadena".

"Va ser una peça fonamental de la televisió d'aquests últims cinquanta anys, que és com dir que va marcar les nostres vides. Era una dona forta, valenta, estupenda. I no ho dic perquè hagi mort, sinó perquè la seva carrera ho demostra: tenia una gran capacitat de treball. La seva pèrdua em deixa trista, la porto al cor", declarava.