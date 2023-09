Un fotògraf de la natura, Patrick Tomkins , ha compartit un impressionant moment en què sense cap temor, va recollir una cria de cocodril per dur a terme un estudi de la fauna.

Aquest petit cocodril va ser trobat en una apartada estació ramadera al nord de Queensland (Austràlia). Patrick va optar per documentar els seus descobriments amb el propòsit de mostrar la perillositat d'aquest tipus de feines.

Els estudis sobre la fauna es realitzen de manera regular per obtenir informació crucial sobre la fauna local i la seva població. El vídeo ha causat un gran impacte a les xarxes socials i ha generat nombrosos comentaris elogiosos sobre la seva valentia, com “L'home el va manejar com si fos un joc” i “¡No puc creure que s'atrevís a agafar-lo!”.