Robin Bradford va filmar un home evitant frenèticament ser arrossegat sota les rodes del seu camió després que el vehicle comencés a rodar cap enrere en direcció a la carretera.



L'home va aconseguir aturar el camió i aparcar-lo de nou a la calçada després que la porta del costat del conductor quedés encallada a la tanca.



Afortunadament, Robin va confirmar que no hi va haver ferits per l?incident. Tot i això, els usuaris d'internet han mostrat la seva preocupació: "No m'estic burlant perquè les coses passen, però he de preguntar, què estaves fent o intentant?", "Quina sort tens de no haver perdut la cama! Gràcies tanca!".