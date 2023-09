Foto: YouTube

Hi ha emocions que no són aptes per a tothom. I una són les muntanyes russes i els vaixells pirata (i la resta de propostes dels parcs temàtics). Una d'aquestes atraccions s'ha convertit en viral aquesta setmana després que s'hagi viralitzat el vídeo d'un nen desmaiant-se després d'un viatge en una d?aquests.

A les imatges es veu que el jove ja havia muntat al vaixell sense gaires ganes. Al vídeo, que va filmar la tia del menor, se sent la dona dient que el petit "es va emocionar tant i es va espantar tant que es va desmaiar. La meva primera reacció va ser riure'm, però també assegurar-me que estava bé".

Podeu veure les imatges del jove amb els ulls tancats a continuació.