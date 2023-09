Un fort xàfec i la posterior inundació van donar lloc a una inesperada font d'aigua en un centre comercial de Las Vegas .

El vídeo el va poder captar una de les compradores que era a l'interior del recinte comercial quan les fortes pluges assotaven la zona, i es va trobar amb molt més del que s'esperava al seu interior. Al vídeo es pot veure aigua sortint disparada del terra i creant el que semblava una font. Com a resultat, l'interior del centre comercial també es va inundar i va provocar la fugida dels compradors.

Internautes van criticar que la gent segueixi sortint al carrer amb temporals com aquest. "No sé per què la gent segueix sortint quan hi ha avisos d'inundacions sobtades" i "L'arquitecte ha d'haver instal·lat la font al lloc equivocat" van ser algunes de les reaccions.

Pots veure el vídeo a continuació.