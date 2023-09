Un home ha compartit el moment en què un colom es va estavellar "a tota velocitat" contra el cap mentre caminava pel carrer.

Les imatges de les càmeres de seguretat mostren Michael Speirs caminant cap a la seva botiga local a Nottingham quan l'ocell xoca contra ell en ple vol.

S'estrella i després s'allunya "una mica marejat" però aparentment il·lès, deixant a Speirs fregant-se el cap en adonar-se del que acaba de succeir.

El propietari de la botiga del davant, Raj Rasaliam i l'home atacat pel colom van veure les imatges de les càmeres de seguretat i després de veure el costat divertit de l'incident van decidir compartir-lo amb altres.

"Va ser com si em copegessin amb un coixí de plomes" , ha dit Speirs a la BBC "Quan vaig veure el metratge, vaig pensar que era or de comèdia i massa bo per no compartir-lo. Quines són les possibilitats que això passi alguna vegada i tingui imatges?", ha afegit.