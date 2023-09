Teresa Jordà furgant al seu nas

La investidura d' Alberto Núñez Feijóo ha deixat moltes anècdotes, però cap de tan visual com la que ha viscut la diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Teresa Jordà , que ha estat caçada per les càmeres del Congrés mentre es furgava el nas per buscar , potser, petroli?

Les imatges de Jordà fent l'àrdua tasca d'explorar el nas han corregut com la pólvora per les xarxes socials,

Mentre es furga el nas, Teresa Jordà també introdueix un altre dit a la seva orella. "Aquesta nit no guanya ni el RCD Mallorca ni el Barça. Doblet de la diputada d' ERC, moc i tap de cera", ha comentat un usuari a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter.

A continuació, podeu veure les imatges: