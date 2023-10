Captura del vídeo de Twitter / @wallstwolverine

Un grup de pagesos a Texas (Estats Units), va decidir adoptar una innovadora estratègia per protegir els seus cultius dels porcs que, durant la nit, s'acosten en grans grups per alimentar-se del que han sembrat.

Van optar per fer servir rifles equipats amb làser i mires tèrmiques per disparar des de la part posterior d'un vehicle als grups d'animals que s'aproximaven a les terres.

Aquesta controvertida tàctica per salvaguardar la seva font de suport va ser capturada en un impactant vídeo, on se'ls veu enderrocar nombrosos d'aquests animals, mentre que altres fugen terroritzats, tractant desesperadament d'escapar.

Els rifles emprats són Wilson Combat AR-15. En aquest estat nord-americà, no hi ha restriccions pel que fa al nombre d'animals que es poden caçar, ni pel que fa a l'època de l'any o l'hora escollida per practicar la caça, ni pel que fa al tipus d'armes utilitzades amb aquesta finalitat.