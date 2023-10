Un bar de Tailàndia permet als seus clients posar-se uns guants de boxa i lluitar contra desconeguts per guanyar una galleda de cervesa.

Es tracta del Reggae Bar , que ofereix als clients la possibilitat de canviar un cop de puny per una pinta, i l'oferta està disponible per a qualsevol prou valent com per pujar al ring, ja sigui aficionat o professional.

Per només el preu d'una consumició, els clients poden assistir a una nit completa de combats de diversa qualitat, des de busca-raons despistats fins a intrèpids guerrers.

Un dels turistes sorpresos per aquest peculiar fet afirma que "l'ambient era divertit, com veure un partit esportiu. Tothom lloava quan algú feia un bon cop de puny i, quan hi havia males baralles, la gent començava a esbroncar".

"És una experiència divertida que no es pot viure a cap altre lloc. Noies, homes, gent de mitjana edat... tots eren voluntaris", afegeix.