Una adorable nena ha estat anomenada " Baby Hulk " després que una estranya malaltia li fes néixer amb el pit i els braços anormalment grans.



La valenta Armani Milby, que ara té nou mesos, va haver de néixer per cesària d'urgència a les 33 setmanes després de diagnosticar-li una forma greu de limfangioma, que provoca creixements benignes als vasos limfàtics.



Aquesta malaltia congènita extremadament rara va deixar la petita amb el pit i els braços inflats, cosa que, segons la seva mare Chelsey, li va fer semblar una mini culturista, per la qual cosa li va donar l'afectuós sobrenom de "Mini Hulk".



Armani va néixer pesant 4,5 kg, tres vegades més que la mida mitjana d'un nadó en aquell moment de la gestació, que sol ser entre 3 i 5 kg.



Chelsey va dir que la gent pensava que esperava trigèmins per la mida de la panxa i que plorava diàriament perquè li costava moure's quan arribava als 90 kg durant l'embaràs.



Van descobrir que la petita patia aquesta malaltia després d'una ecografia realitzada la setmana 17 d'embaràs, en què els metges es van mostrar preocupats per la possibilitat que tingués líquid al voltant del cor.



Depenent de la zona del cos afectada, el limfangioma pot causar greus problemes de salut, com ara problemes respiratoris o de visió. Tot i el descoratjador pronòstic dels metges, Chelsey sempre va mantenir l'esperança en el seu fill nonat i, per sort, es creu que la seva malaltia pot tractar-se amb cirurgia.



"Quan me'n vaig assabentar, la veritat, em vaig quedar destrossada, amb el cor trencat. No entenia què havia passat, què havia sortit malament, perquè tenia dos nadons més sans, i plorava cada dia. Cada dia li preguntava a Déu per què ", afirma la mare de la criatura.



A més, destaca que mai no es van plantejar avortar tot i que els metges van dir que no sobreviuria i que probablement no ploraria quan sortís.



A les 33 setmanes, Chelsey va haver de sotmetre's a una cesària per donar a llum Armani, que va plorar immediatament i, poc després, va poder demostrar que els metges estaven equivocats.