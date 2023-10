Foto: X (@DramaAlert)

Ensurt majúscul a Nova York. Un home de 33 anys va saltar al?interior de la piscina del memorial les víctimes de l?atemptat terrorista de l?11 de setembre.

En un vídeo que s'ha viralitzat a les xarxes socials, se'l pot veure, en primera instància, caminant per l'interior del forat on hi havia les Torres Bessones.

Després d'una estona, l'home es llança a l'interior de la piscina que hi ha al centre del fossat que recorda les persones que van perdre la vida l'11 de setembre del 2021.

Mitjans locals van reportar que es va poder rescatar l'home, que va ser hospitalitzat amb una lesió a la cama.