Robert, amb el seu nét Robert als braços. Foto: YouTube

Robert Middleton, un home de 85 anys, s'ha convertit en un dels protagonistes de les xarxes socials els últims dies per protagonitzar un d'aquells vídeos que fan que se't dibuixi un somriure enorme a la cara.

I és que el seu nét, un nounat, es diu com ell. I és que quan la seva filla arriba a casa després de donar a llum, Robert pot agafar el nen, que porta un body amb el seu nom.

Amb el bebè als braços, Robert llegeix el que posa a la roba i es fa palès que el seu nét nounat es deia com ell i, després d'unes quantes llàgrimes, la sorpresa va començar a calar.

"Havíem mantingut el seu nom en absolut secret per a tothom, així que també va ser per a ells assabentar-se del seu nom coneixent-lo en persona en lloc de per FaceTime o una trucada telefònica", van assegurar els pares del nadó.