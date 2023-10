Palmera a terra / Twitter

Una dona de Sevilla s'està fent viral després que enregistrés l'impactant moment en què una palmera cau a terra per efecte del ve. El fet ha tingut lloc al barri de Pino Montano aquest mateix dijous. Al vídeo, es mostra com una palmera de grans dimensions cau a terra tot just uns segons després que un home hagi passat per la zona.

La dona va retransmetent tots els passos "Ha caigut la palemra ja, ho estava veient. Ha caigut la palmera, senyores i senyors, en directe. Ea, ja no hi ha palmera", comenta.

L'arribada de la borrasca Aline a Andalusia està generant preocupació aquest divendres a causa de les condicions climàtiques adverses, que inclouen pluges intenses, vents forts i onatge a diverses àrees de les províncies d'Almeria, Granada i Jaén.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès avisos per divendres, amb el nivell d'alerta taronja per onatge a Almeria, nivell groc a Granada, i risc groc per pluges a la província de Jaén. A més, aquestes tres províncies estan sota alerta groga per vents intensos.