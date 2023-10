CatalunyapressCervesaEstrellaDamm

Kayleigh Hanton, de 35 anys, va compartir aquest divertit vídeo del seu descarat fill Zac, de dos anys, provant una mica de la llauna de cervesa del seu pare.

Al vídeo, Zac riu mentre prova la beguda per primera vegada, però aviat torna a per més i demana més. La cuidadadora del petit va dir: "Només beu aigua, així que sabia que no li agradaria. Ens va fer molta gràcia que copiés el seu pare".

Zac no ha tornat a demanar cervesa "tot i que sempre agafa els gots buits i els omple d'aigua, perquè sembli que està bevent" tal com afirma el seu pare.

El vídeo va tenir un gran èxit després que es compartís a TikTok. Un usuari de TikTok va comentar: "Que comencin petits, jaja!". Un altre va dir: "En general, va aguantar força bé".