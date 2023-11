Creia que la natura era divertida, però va acabar amb les costelles trencades. L'intent d'un turista de fotografiar un cérvol va acabar de la pitjor forma després que l'animal l'envestira i li trenqués les costelles, com es veu en un vídeo que difonen diversos mitjans.

“No ho podia creure” , va dir Gian Carlo Triacca, de 42 anys, a Caters News Service sobre l'atac, que va passar mentre ell i la seva dona, Erika, de 40 anys, estaven de vacances a Grècia.

Segons els informes, la parella, originària de Cancún, Mèxic, es va quedar fascinada per un grup de cérvols que van veure al costat de la carretera durant el viatge.

Les imatges mostren Triacca i Erika sent envoltats per paons, cérvols i altres animals encantadors i aparentment mansos.

Tot i això, tot es va començar a torçar quan el turista intenta fer una fotografia d'un cérvol petit, alertant els seus companys animals.

"Estava fotografiant un petit cérvol que estava davant meu, quan de sobte un gran cérvol mascle em va atacar per l'esquena" , recorda Gian Carlo.

No es va especificar el parador exacte de l'atac; no obstant això, l'illa Moni és coneguda per ser un santuari de cérvols sorprenentment dòcils, cabres monteses de Creta i altres animals salvatges, que són els únics residents permanents de la zona.

Els turistes solen acudir a illes idíl·liques de tot el món per veure i fins i tot alimentar les bèsties.