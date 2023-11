Els Mossos han denunciat un home per arrossegar un ruc lligat al cotxe / Pixabay

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial Metropolitana Sud, conjuntament amb la Policia Local de Corbera de Llobregat , han denunciat un home de 63 anys com a presumpte autor un delicte de maltractament animal.



Els fets van tenir lloc el 28 d'octubre a la tarda quan la Policia Local de Corbera de Llobregat va ser alertada per diverses trucades d'una persona que arrossegava un ruc amb el vehicle per la BV-2421 al seu pas per aquest municipi. En arribar al lloc, els agents van localitzar un grup de persones que havien aturat el vehicle que circulava amb l?animal.





Els testimonis van mostrar vídeos sobre els fets que havien succeït i on es veia clarament com un home portava lligat un ruc a la part del darrere del seu vehicle amb el maleter obert i com l'animal no podia seguir la velocitat mentre queia en diferents ocasions arrossegat per la via.



Gràcies a les gestions realitzades, els agents van concloure que el denunciat pretenia portar l'animal així a través d'una distància de 3 quilòmetres . Cal recordar que la manera correcta de traslladar els equins és amb remolcs habilitats per aquests o caminant pels llocs habilitats.



La Policia Local del municipi va comissar el ruc i va alertar la Unitat Regional de Medi Ambient de la RPMS que es va fer càrrec de lactuació immediatament. Efectius de la URMA van instruir diligències per maltractament animal i van denunciar el presumpte conductor del vehicle gràcies als vídeos i declaracions facilitats pels testimonis.



Quant a l'animal va ser atès ràpidament per serveis veterinaris que li van fer les cures de les ferides produïdes per l'arrossegament i aviat serà traslladat a un centre de recuperació d'equins. No es pateix per la seva vida encara que pot patir estrès per la situació viscuda segons un informe veterinari.