Milers de fidels hindús escalen anualment un volcà actiu a Indonèsia per llançar bestiar, menjar i altres ofrenes al seu cràter fumejant en una cerimònia religiosa centenària. A la Muntanya Bromo, els devots van transportar vaques, cabres, pollastres i verdures penjats sobre les seves esquenes fins al polsós cim per ser llançats al volcà. Ho fan en el marc del festival Yadnya Kasada.

Cada any, els membres de la tribu Tengger de les terres altes circumdants es reuneixen al cim del volcà amb l'esperança de complaure els seus déus i portar sort als Tenggerese, un grup indígena de l'est de Java.

Slamet, un granger de 40 anys que, com molts indonesis, només té un nom, va portar una vedella com a ofrena en la darrera celebració.

“Tenim moltes vaques a casa i aquesta es pot considerar un excés, així que la portem aquí… per tornar-la a Déu”, va dir Slamet. “Aquest és també un acte de gratitud a Déu per donar-nos prosperitat… Ho retornem a Déu perquè puguem tornar aquí el proper any”, va afegir en delaracions a Times of India .

Alguns vilatans que no pertanyen a la tribu Tengger es col·loquen als costeruts vessants del cràter equipats amb xarxes per intentar interceptar les ofrenes llançades a l'abisme i evitar que es desaprofitessin.