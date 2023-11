Captura del moment / Twitter @RebeccaH2030

Insòlit moment el que s'ha viscut a Singapur després que dues famílies de llúdrigues s'enfrontessin per controlar el territori, com si fossin bandes. Al vídeo es pot veure com les llúdrigues Bishan i les Marina corren les unes cap a les altres al riu Kallang, a Singapur.

Les dues famílies lluiten a l'aigua abans de traslladar-se cap a terra firma, on continuen l'enfrontament. De fet, segons l' Straits Times, les llúdrigues Bishan van agafar la davantera, ja que van seguir perseguint els seus rivals.

Aquesta lluita no és recent, ja que hi ha informes que apunten que el 2017 aquestes dues famílies ja s'enfrontaven pel territori.

La família Bishan vivia al parc Bishan-Ang Mo Kio, però es va mudar a Marina Bay, on van expulsar la família Marina Otter. Des d'aquell moment, ja s'han enfrontat diverses vegades i fins i tot va morir un cadell de llúdriga el 2017.

Les llúdrigues són animals carnívors i territorials que necessiten controlar una gran extensió del territori per poder alimentar les seves famílies, per la qual cosa si hi ha dues famílies diferents que amenacen de posar en risc la supervivència de la seva nissaga, no tindran miraments a acabar amb la seva família. "rival".